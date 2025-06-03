Уралец получил более 9 лет колонии за попытку взорвать жилой дом

Городской суд Ревды (Свердловская область) назначил девять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима местному жителю за попытку массового убийства соседей. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он собирался взорвать газ в доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ревдинский городской суд Фото: Ревдинский городской суд

Суд установил, что в мае 2023 года он поссорился с соседями по дому и решил всех наказать — взорвать газ в собственной квартире. В подъезде также проживали семьи с детьми и пожилые люди. Он закрыл окна, заблокировал вентиляцию и поджег вещи, после чего повредил у себя в квартире газопровод, покинул дом и скрылся. Он думал, что газ через некоторое время воспламенится и произойдет взрыв, но довести задуманное до конца не удалось — службы быстро ликвидировали пожар и утечку газа. Ревдинца задержали и возбудили уголовное дело.

Через два месяца участковый пришел к нему домой для опроса после поступления коллективного заявления жильцов. Житель отказался открыть дверь и угрожал взрывом газа. Из-за угрозы опасности дверь была вскрыта, после чего пожарные и полицейский вошли в квартиру. Во время общения обвиняемый проявлял агрессию и оскорбил участкового.

В суде Алексей признал полностью вину на стадии предварительного следствия. На суде заявил, что ничего противозаконного не совершал, никого убивать не хотел, полицейского не оскорблял, однако его вина была доказана, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей.

«Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, Ревдинским городским судом он был признан виновным в грабеже, за что ему назначалось наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговор пока не вступил в силу.

Ирина Пичурина