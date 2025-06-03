Северная Осетия получила 9,4 млрд рублей на нацпроекты

Северная Осетия получила 9,4 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С 2025 года мы работаем над 39 региональными программами, которые входят в 12 новых нацпроектов»,— заявил Сергей Меняйло.

По словам главы региона, благодаря национальным проектам в республике появились школы и детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры и другие социальные объекты. Десятки учреждений прошли капитальный ремонт, для них закупили новое оборудование.

Сергей Меняйло подчеркнул, что власти республики продолжают активно реализовывать нацпроекты и стараются участвовать во всевозможных программах.

Николай Аксенов