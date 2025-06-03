Сердобский район Пензенской области получит 12 млн рублей на водоснабжение

Сердобскому району Пензенской области выделят на водоснабжение сумму в размере около 12 млн руб. Это следует из постановления о перераспределении бюджетных средств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, предусмотренных в региональном бюджете.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Пензенской области. В соответствии с ним Сердобский район на текущий год получит, в частности, 5,2 млн руб. На эти деньги капитально отремонтируют водозаборный узел и примыкающие трубопроводы в селе Рощино.

В селе Куракино запланирован капремонт аварийной эксплуатационной скважины. На эти цели потратят около 6,8 млн руб. Еще 12,8 млн руб. направят Сердобску для ремонта теплотрассы от котельной № 1 в Строительном проезде.

Павел Фролов