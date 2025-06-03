В Ростовской области многодетным семьям выделили 1,4 млрд рублей

За первые пять месяцев 2025 года в Ростовской области потратили 1,4 млрд руб. на социальную поддержку многодетных семей. Всего на эти данные цели в бюджете региона заложено 3,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, семьи с тремя и более детьми получают помощь независимо от доходов. Им предоставляют региональный материнский капитал, компенсируют 50% платы за жилье и коммунальные услуги, выплачивают ежемесячные пособия на каждого ребенка и единовременную помощь при рождении сразу трех и более детей. Семьи могут получить до 100 тыс. рублей компенсации на газификацию домов.

С января 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» ввели новые выплаты. Многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения одного из детей до 23 лет в техникумах и вузах Ростовской области. Молодые семьи, где супругам не больше 35 лет, получают единовременно 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей после 1 января 2025 года, уточняют в ведомстве.

Валентина Любашенко