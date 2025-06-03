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Количество закрытых судами точек общепита в Прикамье выросло более чем в шесть раз

За пять месяцев 2025 года суды Пермского края приостановили деятельность 75 предприятий общественного питания. Это более чем в шесть раз больше показателя аналогичного периода прошлого года (12 предприятий). Об этом сообщает портал «РБК Пермь» со ссылкой на данные краевого Роспотребнадзора.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Основными причинами закрытия точек общепита стали выявленные нарушения санитарных требований. Постановление о приостановке деятельности выносили районные суды на основании материалов проверок Роспотребнадзора.

Краевой Роспотребнадзор начал массовые проверки заведений общепита в начале 2025 года, после того, как в конце декабря 2024 отравились более 80 человек, купившие еду в торговых точках сети «Хлебница».

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