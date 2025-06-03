Количество закрытых судами точек общепита в Прикамье выросло более чем в шесть раз

За пять месяцев 2025 года суды Пермского края приостановили деятельность 75 предприятий общественного питания. Это более чем в шесть раз больше показателя аналогичного периода прошлого года (12 предприятий). Об этом сообщает портал «РБК Пермь» со ссылкой на данные краевого Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Основными причинами закрытия точек общепита стали выявленные нарушения санитарных требований. Постановление о приостановке деятельности выносили районные суды на основании материалов проверок Роспотребнадзора.

Краевой Роспотребнадзор начал массовые проверки заведений общепита в начале 2025 года, после того, как в конце декабря 2024 отравились более 80 человек, купившие еду в торговых точках сети «Хлебница».