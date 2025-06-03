Количество закрытых судами точек общепита в Прикамье выросло более чем в шесть раз
За пять месяцев 2025 года суды Пермского края приостановили деятельность 75 предприятий общественного питания. Это более чем в шесть раз больше показателя аналогичного периода прошлого года (12 предприятий). Об этом сообщает портал «РБК Пермь» со ссылкой на данные краевого Роспотребнадзора.
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.
Основными причинами закрытия точек общепита стали выявленные нарушения санитарных требований. Постановление о приостановке деятельности выносили районные суды на основании материалов проверок Роспотребнадзора.
Краевой Роспотребнадзор начал массовые проверки заведений общепита в начале 2025 года, после того, как в конце декабря 2024 отравились более 80 человек, купившие еду в торговых точках сети «Хлебница».