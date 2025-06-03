В Ульяновской области директора сельхозтехникума будут судить за мошенничество

В Ульяновской области в суд направлено уголовное дело директора Жадовского сельскохозяйственного техникума (ОГБУ, Барышский район, учредитель — минпросвещения Ульяновской области) Юлии Новиковой и преподавателя техникума Ольги Власовой, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщило во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области.

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Следствием установлено, что в период с 2020 по 2023 год директор и преподаватель обманным путем заставляли студентов группы, обучающихся на трактористов на коммерческой основе, оплачивать обучение не через кассу организации», а путем передачи наличных непосредственно обвиняемым. «К тому же, в ряде случаев обвиняемыми еще и завышалась стоимость обучения», уточняют в СУ СКР.

Деньги директор и преподаватель присваивали, но студентам после прохождения всего курса обучения выдавали документы государственного образца об окончании курса.

Всего, по данным следствия, директором и преподавателем были обмануты более 100 студентов. Государственному учреждению образования причинен ущерб на сумму свыше 580 тыс. руб.

Обвиняемые свою вину признали и еще в ходе следствия полностью возместили причиненный ущерб. Ольга Власова пошла на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение.

Юлия Новикова возглавляла сельхозтехникум с октября 2019 года и уволена в феврале 2023 года. В 2022 году она была избрана депутатом совета Жадовского городского поселения от партии «Единая Россия».

Андрей Васильев, Ульяновск