В Уфе суд рассмотрит иск о ликвидации фонда Рауфы Рахимовой «Изгелек»

Ленинский райсуд Уфы назначил на 17 июня собеседование по иску учредителей благотворительного фонда «Изгелек» Азамата Якшибаева и Лилии Гильмановой о ликвидации организации, следует из картотеки суда. Процесс проведет судья Наталья Лялина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворитель и медиа-менеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Благотворитель и медиа-менеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщила «Ъ-Уфа» председатель попечительского совета «Изгелека» Рауфа Рахимова, в последнее время сократились объемы финансовой помощи фонду. По ее мнению, это может быть связано с давлением на меценатов, в том числе фонд «Урал», который основал дядя госпожи Рахимовой, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов (скончался в январе 2023 года), со стороны региональных властей.

Благотворительный фонд «Изгелек» был создан в декабре 2011 года. Организация финансировала медицинские услуги жителям республики, а также оказывала помощь медикам, погорельцам, пенсионерам, участникам СВО. С 2012 по апрель этого года фонд собрал 411,2 млн руб. пожертвований, из которых 279 млн руб. поступили от фонда «Урал».

Венера Хисамова