Интерлизинг помогает бизнесу экономить: снижайте ставки и платите меньше

Компания расширяет возможности плавающей ставки для поддержки малого бизнеса. Теперь действующие клиенты компании с портфелем от 20 млн рублей, а также новые клиенты со сделкой от 20 млн рублей смогут дважды в год корректировать ставку и график платежей в случае снижения ключевой ставки Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Интерлизинг» Фото: пресс-служба ООО «Интерлизинг»

«Текущая рыночная ситуация делает предложение особенно актуальным: на фоне укрепления курса рубля стоимость импортного оборудования снизилась, что позволяет бизнесу приобретать технику на более выгодных условиях и не ждать решения регулятора о снижении ставки.

Мы видим запрос со стороны малого бизнеса на гибкие финансовые решения, особенно в условиях стагнации рынка. Снижение порога финансирования по плавающей ставке открывает к ней доступ большему числу клиентов, которые уже сейчас могут зафиксировать выгодную цену на технику и в перспективе снизить нагрузку», — отмечает коммерческий директор Интерлизинга Сергей Жарков.

По прогнозам аналитиков, во второй половине года курс доллара может снова пойти в рост, что делает текущий момент оптимальным для заключения сделок. Комиссия за подключение — 1% от стоимости техники или оборудования.

ООО «Интерлизинг». www.ileasing.ru