На 10% сократились затраты на охрану окружающей среды в Удмуртии в 2024 году

Затраты на охрану окружающей среды в Удмуртии в 2024 году сократились на 10% по сравнению с 2023-м, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Они составили 9,8 млрд руб.

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Почти половина экономических затрат приходится на обрабатывающие производства (41,2%). Еще 40,1 — на отрасль водоснабжения. На организации по добыче полезных ископаемых и сельское хозяйство в купе с рыболовством и охотой — 8,2% и 1,3% соответственно. Оставшиеся средства (9,2%) расходуются на прочие виды деятельности.

Объем лесовосстановительных работ достиг 11,3 тыс. га в 2024 году. Прирост за год составил 600 га. В Удмуртии проводится в основном два вида мероприятий по защите лесов от вредных микроорганизмов: 60,9% из них относятся к биотехнической обработке лесов, еще 39,1% — санитарно-оздоровительные процедуры. Суммарная площадь подготовленной территории — почти 3 тыс. га.