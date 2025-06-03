Два БПЛА разработают в Ростовской области к осени 2025 года

Донской государственный технический университет (ДГТУ) и компания АО «Роствертол» (холдинг «Вертолеты России») запланировали разработать два новых беспилотных летательных аппарата к началу осени 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ректора университета Бесариона Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы реализуем проект объемом более 20 млн руб. по разработке двух беспилотных летательных аппаратов. Это будут два БПЛА коптерного типа. Один — общей взлетной массой 3 кг, а второй — 16 кг. Сроки завершения проекта — начало осени 2025 года», — рассказал господин Месхи.

Опытно-промышленный образец полетного контроллера для БПЛА уже разработан научно-техническим центром беспилотных авиационных систем, отметил ректор. Аппарат создан на основе российского программного обеспечения.

Наталья Белоштейн