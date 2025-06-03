В Челябинске осудили двух участников ОПГ, изготовившей 18 кг мефедрона

Челябинский областной суд признал виновными жителя Астрахани Алексея Ступина и иностранную гражданку Анастасию Герасименко в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Участников организованной преступной группировки, которая изготовила 18 кг мефедрона, приговорили к 16 и восьми годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в январе-феврале прошлого года Алексей Ступин и Анастасия Герасименко в составе ОПГ на садовом участке в Миассе оборудовали лабораторию, где готовили наркотическое средство. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли 18 кг мефедрона. Уголовное дело в отношении других участников группировки вынесли в отдельное производство.

Жителя Астрахани приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб., иностранку — к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб.

AUTHOR>Виталина Ярховска