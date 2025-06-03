Проект «Уралкалия» «СОЛидные люди»» — призер Всероссийского конкурса корпоративных проектов

Проект «Уралкалия» «СОЛидные люди» занял второе место во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания» в категории «Крупный бизнес». Организатор конкурса — «Агентство социальных технологий и коммуникаций» при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Уралкалий»

В конкурсе приняли участие российские компании, на добровольной основе реализующие инициативные долгосрочные и среднесрочные программы, партнерские проекты, предполагающие вовлечение детей и подростков в совместную общественно-полезную деятельность. Конкурс проводился по категориям: «Малый бизнес», «Средний бизнес», «Крупный бизнес».

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» в Соликамске и Березниках реализует социальные проекты, направленные на сохранение привлекательности территории этих городов, создание площадок для общения и самореализации жителей. Проект компании «СОЛидные люди» — это уникальная инициатива, которая способствует созданию благоприятной среды, активной и интересной культурно-социальной повестки, вовлечению жителей всех возрастов в социально-значимые события, укреплению связи поколений.

Справка. Проект «СОЛидные люди» компания реализует с 2022 года. В нем принимают участие различные возрастные группы в Соликамске и Березниках. Участники подпроекта «СОЛидные люди. Трудовые отряды» в течение трёх летних месяцев занимаются благоустройством при школах, на территориях социальных учреждений и общественных пространствах города и сельских территорий. Подпроект «СОЛидные люди. ПРЕССА» создан для профессиональной подготовки юных корреспондентов, многие из которых стремятся связать свою жизнь с профессией журналиста. Участники подпроекта «СОЛидные люди. СОЛИдольки» — дети дошкольного возраста — параллельно занимаются по трем направлениям: ранняя профориентация, экологическое воспитание и краеведение. В рамках подпроекта «СОЛидные люди. СОЛидный возраст», направленного на досуговую занятость старшего поколения, его участники реализуют себя в творческом направлении, посещают полезные мастер-классы и познавательные экскурсии, получают необходимые консультации у медиков и психолога.

ПАО «Уралкалий», ИНН 5911029807