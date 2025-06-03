Главным тренером «Молота» стал пермяк из Швейцарии

Новым главным тренером ХК «Молот» назначен Альберт Мальгин (на фото), сообщает пресс-служба клуба. 59-летний наставник – уроженец Перми. Он играл за «Молот» в сезонах 1984/85–1987/88 годов. Затем перешел в воскресенский «Химик» и в 1990-х годах оказался в Швейцарии. Теперь у него гражданство этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Мальгин.

Альберт Мальгин.



В последние годы господин Мальгин успешно работал с командами NLB и юниорской лиги Швейцарии. В сезоне 2024/2025 возглавлял швейцарский «Ветцикон». Его сын, Денис Мальгин, играет за сборную Швейцарии.

Прошлый сезон «Молот» заканчивал под руководством главного тренера Евгения Попихина, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ девятое место и «вылетев» в первом раунде плей-офф. На днях клуб не продлил с ним соглашение.