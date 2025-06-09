Конференц-залы AZIMUT Отель Новосибирск: Идеальное пространство для ваших событий

Церемония, званый вечер, форум или конференция, корпоративный праздник или стратегическая сессия — все это можно провести в современных и оснащенных залах AZIMUT Отель Новосибирск, который находится в самом центре деловой активности столицы Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

На территории отеля и в распоряжении гостей 6 просторных и уютных конференц-залов общей вместимостью до 350 гостей и общей площадью 795 кв. м., оснащенных необходимым презентационным оборудованием. В зависимости от цели и формата мероприятия залы возможно оперативно объединить в большие просторные помещения, а также при необходимости разделить на небольшие переговорные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

В AZIMUT Отель Новосибирск возможно организовать мероприятие любого масштаба – от локальных корпоративных семинаров и форумов до отраслевых конференций. Также залы AZIMUT Отель Новосибирск идеально подойдут для проведения торжественных мероприятий – свадьбы, выпускные, банкеты, корпоративные мероприятия, различные выставки, презентации и показы.

Все залы оборудованы удобной мебелью, регулируемым светом и кондиционерами. В зале также есть все необходимое для проведения мероприятия:

подвесной встроенный экран и проектор для демонстрации презентационных материалов,

Wi-Fi,

ноутбук,

микрофоны,

трибуна для спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

По индивидуальному запросу можно подобрать зал вместимостью от 25 до 250 гостей. Персональный менеджер будет сопровождать вас от самого начала до момента проведения мероприятия: поможет подобрать зал, порекомендует расстановку мебели, согласует меню и проверит, чтобы мероприятие прошло гладко. В отеле есть собственная Служба питания, которая поможет организовать для участников и гостей мероприятий кофе-брейки, фуршеты, комплексные обеды и, конечно же, банкеты. В просторном холле второго этажа можно организовать приветственные фуршеты для гостей, а также в перерывах между деловыми встречами накрыть кофе-брейки, где гости смогут в неформальной обстановке пообщаться. Предлагаем завершить насыщенный деловой день банкетом с разнообразием авторских блюд и закусок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

AZIMUT Отель Новосибирск также отлично подходит для проведения комплексных мероприятий «под ключ». Отель располагает широкими возможностями для проведения мероприятий делового и развлекательного формата, в том числе с заселением гостей, участников и спикеров мероприятия в комфортные и уютные номера отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

При выборе зала для мероприятий особое внимание уделяют локации отеля и наличию собственной охраняемой парковки. У AZIMUT Отель Новосибирск удачное расположение в центре города с развитой транспортной развязкой и собственная парковка. В отеле есть спа-салон, фитнес зал, два ресторана авторской кухни известного ресторатора, круглосуточный лобби-бар и собственная кондитерская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

Приглашаем вас на экскурсию по отелю и по конференц-залам отеля. Оцените все достоинства и возможности площадки. Впереди лето, время отпусков, но самые предприимчивые решают важные бизнес-задачи именно сейчас. Наступает отличное время, чтобы создавать и объединять команды, выходить на новые рынки и искать новых надежных партнеров. Самое время, чтобы создавать своим корпорациям праздник и отдых, чтобы сотрудники зарядились командным духом и энергией для достижения новых целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

Мы уверены, что, доверяя организацию своего мероприятия команде профессионалов AZIMUT Отель Новосибирск, вы получите незабываемый опыт и успешно решите любые бизнес-задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

Хотите воплотить амбициозные проекты и завоевать новые горизонты бизнеса? Тогда доверяйте профессионалам. Выбирайте AZIMUT Отель Новосибирск – вместе мы сделаем ваше событие незабываемым и успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск Фото: Предоставлено AZIMUT Отель Новосибирск

Контакты отдела продаж AZIMUT Отель Новосибирск: +7 (383) 3164 165 (доб. 4702/4202) sales.novosibirsk@azimuthotels.com https://azimuthotels.com/ru/novosibirsk/azimut-hotel-siberia

Данный информационный материал не является офертой. Подробные условия сотрудничества вы можете уточнить в отделе продаж.

ООО «Парадигма Групп»