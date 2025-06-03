На Дону 11 муниципалитетов закупят три тысячи контейнеров для мусора

Ростовская область выделила из бюджета 48 млн руб. на покупку почти трех тыс. контейнеров для сбора мусора в 11 муниципалитетах, включая Батайск и Азов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации источника, средства направят на приобретение емкостей для твердых коммунальных отходов в городах Батайске и Азове, а также в Багаевском, Кашарском, Красносулинском и других районах области.

Это уже вторая крупная закупка в регионе. 1 апреля область направила более 168 млн руб. на приобретение 10,6 тысячи контейнеров для 23 муниципальных образований. 12 муниципалитетов уже подписали договоры с поставщиками, еще 11 начали процедуры закупок, поясняют в сообщении.

Все договоры на поставку должны быть подписаны до 1 июля, а сами контейнеры будут установлены до 1 сентября.

Валентина Любашенко