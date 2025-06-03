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Самара и Оренбург вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные»

Самара, Оренбург и Саранск вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Железнодорожные круизы с космической тематикой запланированы в 2026 году. Пассажиров ждет специальная программа, посвященная космосу. В Самаре расположен РКЦ «Прогресс», где производят ракеты-носители.

Также в связи с большой популярностью увеличено количество рейсов туристического поезда «Жигулевские выходные», по маршруту Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва.

Андрей Сазонов

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