Самара и Оренбург вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные»
Самара, Оренбург и Саранск вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Железнодорожные круизы с космической тематикой запланированы в 2026 году. Пассажиров ждет специальная программа, посвященная космосу. В Самаре расположен РКЦ «Прогресс», где производят ракеты-носители.
Также в связи с большой популярностью увеличено количество рейсов туристического поезда «Жигулевские выходные», по маршруту Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва.