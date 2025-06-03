Самара и Оренбург вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные»

Самара, Оренбург и Саранск вошли в маршрут туристского поезда «Космические выходные». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Железнодорожные круизы с космической тематикой запланированы в 2026 году. Пассажиров ждет специальная программа, посвященная космосу. В Самаре расположен РКЦ «Прогресс», где производят ракеты-носители.

Также в связи с большой популярностью увеличено количество рейсов туристического поезда «Жигулевские выходные», по маршруту Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва.

Андрей Сазонов