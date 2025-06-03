Прокуратура добилась восстановления теплоизоляции сетей на 9 улицах Астрахани

На девяти улицах Астрахани восстановили теплоизоляцию сетей протяженностью свыше 400 м благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила отсутствие изоляции инженерных сетей или ее частичное повреждение на девяти улицах Ленинского района. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Судебные решения фактически исполнены.

Павел Фролов