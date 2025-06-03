В Самаре из ТРК «Letout Аутлет Молл» эвакуировали 300 человек из-за пожара на кухне ресторана

Сегодня, 3 июня, в 09:43 (MSK+1) поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в здании ТРК на Московском шоссе 18 км, 23. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации ведомства, на кухне ресторана произошел хлопок газового баллончика объемом 0,5 л с последующим горением тандыра. В 09:52 пожар ликвидирован на площади 0,5 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек, из них 30 детей.

Руфия Кутляева