Польский гром в европейском небе

Премьер-министр Польши призовет парламент провести голосование о доверии его правительству. Дональд Туск заявил об этом в ходе телеобращения, анонсировав голосование вскоре после победы на президентских выборах консерватора Кароля Навроцкого. Его поддержала партия «Право и справедливость», которая требует отставки кабмина. Премьер Дональд Туск заявил, что правительство будет сотрудничать с новым главой государства там, где это «необходимо и возможно». Однако он признал, что это может быть сложнее, чем с предшественником Навроцкого Анджеем Дудой. Итоги выборов в Польше будут иметь серьезные последствия не только для Варшавы, но и для руководства Евросоюза, и для Украины, считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Громом среди ясного неба назвала итоги президентских выборов в Польше французская газета Le Monde. И действительно, итоги эти стали холодным душем для руководителей Европейского союза и лидеров ключевых государств континента. Случилось то, чего в Брюсселе, Париже и Берлине хотели во что бы ни стало избежать. Главой государства стал 42-летний Кароль Навроцкий, бывший футбольный хулиган, правый популист, выступающий против брюссельской бюрократии, мигрантов и принятия Украины в НАТО и ЕС. Более того, по многим вопросам он солидарен отнюдь не с руководителями объединенной Европы, а с их идеологическим оппонентом — президентом США Дональдом Трампом. А ведь в первые часы после голосования казалось, что коллективная Европа сумела выйти из польской ловушки и повторится «румынское чудо», когда всеми правдами и неправдами удалось избежать победы на президентских выборах неугодного кандидата.

Первые данные экзитполов предсказывали победу либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского. И он даже успел выйти к своим соратникам и поздравить их. Но потом среди ночи по мере подсчета голосов картина стала меняться. За консервативную платформу Навроцкого голосовали восточные воеводства, большинство мужского электората, польская диаспора в США и, что для многих оказалось неожиданным, молодежь. И этого хватило для победы, пусть и с минимальным перевесом. «Румынского чуда» не произошло.

Что дальше? А дальше возникает реальная угроза паралича польского государства.

Навроцкий настроен гораздо более решительно, чем нынешний президент Анджей Дуда, который тоже находится в оппозиции к премьер-министру Дональду Туску, убежденному европейцу, но по многим вопросам научился находить с ним компромисс. Навроцкий, судя по его предвыборным заявлениям и прямым оскорблениям в адрес главы правительства, никаких компромиссов с кабмином искать не собирается. Напротив, обещает блокировать все его инициативы, которые сочтет слишком либеральными. И он имеет для этого все возможности. Согласно польской Конституции, чтобы преодолеть вето президента на тот или иной законопроект, необходимо 3/5 голосов депутатов Сейма, а такого перевеса у сторонников Туска в парламенте нет. Один из сценариев выхода из политического кризиса — досрочные парламентские выборы, на которых правые силы вполне могут взять реванш за поражение в октябре 2023 года.

Какие последствия события в Польше будут иметь для России? С одной стороны, никакого потепления отношений с Варшавой ждать не приходится, она как была, так в обозримом будущем и останется одним из самых решительных оппонентов Москвы в Европе. К тому же сам Навроцкий объявлен РФ в розыск за снос памятников советским солдатам. Но, с другой, в отличие от Туска и его кабинета, новый президент гораздо более скептически относится к Украине. Он неоднократно критиковал Владимира Зеленского за потребительский подход к Польше и выступал против отправки польских войск на Украину в любом качестве и в составе любой коалиции. Наконец, он решительно выступает против героизации Киевом Степана Бандеры, Романа Шухевича и остальных лидеров украинских националистов и при каждом удобном случае вспоминает о волынской резне и других преступлениях, совершенных ими против поляков во время Второй мировой войны.

В общем, сложно себе представить, что Владимир Зеленский сумеет установить с новым польским президентом такие же тесные, почти дружеские отношения, как с его предшественником Анджеем Дудой. Неслучайно в украинских СМИ и соцсетях итоги польских выборов встретили настороженно. И этот настрой можно понять, если учесть, какую роль играет именно Польша в обеспечении военных поставок на Украину. Варшава долго была для Киева ключевым, незаменимым партнером и лояльным, почти беспроблемным союзником. Вот только нет никакой уверенности, что при новом президенте и новом политическом раскладе она таким союзником останется.

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Максим Юсин