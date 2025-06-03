Донской художественный промысел вошел в турпутеводитель по России

Семикаракорская керамика при содействии Агентства стратегических инициатив включена в брендовый маршрут «Долина Дона» и онлайн-путеводитель «Все — на завод!». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт АО «Семикаракорская керамика» Фото: сайт АО «Семикаракорская керамика»

Вопросы участия донских компаний в программах Агентства стратегических инициатив, включая Семикаракорскую керамику, обсуждались на встрече руководителя региона с гендиректором агентства. Благодаря поддержке АСИ фабрика художественного промысла попала в федеральные туристические программы, поясняет источник.

По информации региональной пресс-службы, предприятие привлекает туристов ежедневными экскурсиями и мастер-классами. Фабрика входит в федеральный перечень организаций народных художественных промыслов и туристическую карту Ростовской области и России.

«Семикаракорская керамика — узнаваемый бренд Ростовской области. Мне очень нравится эта продукция, всем ее дарю. Этот промысел может представлять наш донской регион по всей стране»,— отметил врио донского губернатора после знакомства с производством.

Валентина Любашенко