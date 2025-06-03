Аэропорт Пермь оспаривает права на квартиру своего правопредшественника — КГУП «Пермские авиалинии»

АО «Международный аэропорт Пермь» инициировало судебный процесс с городскими властями из-за квартиры, право хозяйственного владения на которую имелось у правопредшественника аэропорта — КГУП «Пермские авиалинии». Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, иск международного аэропорта Пермь был подан к администрации Перми весной. Истец требует признать отсутствующим зарегистрированное право хозяйственного ведения КГУП «Пермские авиалинии» на квартиру №74 в жилом доме на ул. Куфонина, 14 (микрорайон Куфонина). Аэропорт просит исключить из ЕГРН запись о госрегистрации права хозяйственного ведения «Пермских авиалиний» на указанную квартиру и признать право собственности на нее за мэрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Как указано в определении суда от 27 мая, в Росреестре, выступающем в деле третьим лицом, сообщили о наличии акта приема-передачи квартир в доме по ул. Куфонина, 16/1 (14). В этом документе не указано о передаче квартиры №74 «Пермским авиалиниям». Суд постановил привлечь к процессу в качестве третьего лица администрацию Дзержинского района города и некоего Гадбулахана Аитова. В Kartoteka.ru имеются сведения о человеке с таким именем и фамилией, являющемся учредителем местной мусульманской организации «Махалля №403» в селе Елпачиха Бардымского района.

Напомним, что КГУП «Пермские авиалинии» было создано в Перми в 1992 году и управляло аэропортом города. Правопреемником учреждения стало АО «Международный аэропорт Пермь».

В аэропорту «Ъ-Прикамье» не стали комментировать судебные требования. В пресс-службе арбитражного суда уточнили, что, по данным бухучета «Пермских авиалиний», спорная квартира не стояла на балансе КГУП. Согласно акту приемки-передачи, в 1998 году семье Гадбулахана Аитова был выдан ордер на жилое помещение в доме по ул. Куфонина, 14. Квартиру не приватизировали и не включили в реестр муниципальной собственности. Следовательно, администрация Перми обязана принять в муниципальный фонд указанную квартиру — такая позиция аэропорта следует из материалов дела.