Синоптик Шувалов: на побережье ожидается потепление выше +25 градусов
В ближайшие выходные, с 7 июня, и в течение следующей недели температура воздуха на побережье Черного моря в Краснодарском крае преодолеет отметку в +25 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
«Начиная с субботы и, по крайней мере, на неделю температура в крае будет регулярно преодолевать отметку в плюс 30 градусов. Но это в степных районах, на побережье все-таки на 3-5 градусов прохладнее»,— отметил господин Шувалов.
По словам синоптика, волна жары продлится до середины июня и завершится очередным грозовым фронтом. По данным сайта Краснодарского ЦГМС на 2 июня, температура воды в Черном море на побережье Новороссийска составила +18 градусов.