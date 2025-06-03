В Ростове для строительства дороги на Театральном спуске выкупят 70 участков
Для строительства дороги на Театральном спуске в Ростове-на-Дону в муниципальную собственность изъяли 4 участка из 70 планируемых. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой пресс-службу администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что с начала 2025 года новых участков для этих целей в городе не выкупили. Два земельных участка на сумму 21,6 млн руб. (из бюджета области) изъяли в 2022 году, еще два — в 2024 году (на них потратили 21,2 млн руб. из бюджета города).
Общая стоимость выкупа участков и объектов недвижимости оценивается в 509 млн руб. Необходимое финансирование администрация города планируется получить из регионального бюджета.