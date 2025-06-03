В Миллерово водитель «Лады» сбил двух подростков

В Миллерово 19-летний водитель автомобиля «Лада 2114» не рассчитал скорость движения и сбил двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

ДТП произошло 2 июня в 12:45 на улице Квартал ДСХТ. После того, как водитель «Лады» сбил двух 18-летних подростков, его автомобиль отбросило на металлическое ограждение. Автомобилист не пострадал, а пешеходов доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн