Жительницу Таганрога осудили за нападение на полицейского

В Таганроге на один год осудили 28-летнюю местную жительницу за нападение и оскорбление полицейского. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что горожанка повела себя агрессивно после попытки сотрудника Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте пресечь административное правонарушение. В ответ осужденная начала выкрикивать в адрес полицейского грубые и унизительные слова, а затем ударила его ногой, причинив физическую боль.

Фигурантка признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», а также по ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн