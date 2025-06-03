Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Петровском округе

В селе Благодатном на Ставрополье при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. который находился в машине без детского кресла. Трехлетний пассажир с различными травмами доставлен в Петровскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» (в которой находился ребенок) не уступил дорогу автомобилю той же марки под управлением 48-летнего местного жителя, который двигался по главной дороге.

Малыш получил повреждения из-за отсутствия детского удерживающего устройства.

37-летний водитель автомобиля, в котором был пострадавший, имеет 19-летний стаж вождения. За последние два года к административной ответственности не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.

Николай Аксенов