Казань заняла 201 место среди городов мира по качеству жизни

Столица Татарстана расположилась на 201 месте в рейтинге городов мира по качеству жизни в 2025 году. Информация об этом появилась на сайте Numbeo.

Лидером мирового топа стала Гаага (Нидерланды). На втором месте находится Гронинген (Нидерланды), а на третьем — Люксембург. В десятку городов мира также вошли Эйндховен (Нидерланды), Базель (Швейцария), Берн (Швейцария), Утрехт (Нидерланды), Роттердам (Нидерланды), Лозанна (Швейцария) и Копенгаген (Дания).

Среди российских городов в список лучших по качеству жизни попали Нижний Новгород (146 место), Калининград (159 место), Москва (195 место), Санкт-Петербург (212 место), Екатеринбург (235 место) и Новосибирск (238 место). Всего в мировом рейтинге были представлены 263 города, в конце списка расположились Тегеран (Иран), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).

В исследовании городов оценивались следующие показатели: покупательская способность, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость проживания, показатели климата и загрязнения, стоимость недвижимости к доходу, доступность транспорта.

Диана Соловьёва