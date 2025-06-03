В Челябинскую область в мае завезли 1 тыс. тонн фруктов и ягод

На территорию Челябинской области в мае завезено около 1 тыс. т свежих фруктов и ягод. По данным региональной таможни, поставки увеличились с началом теплого сезона.

Отмечается, что в Челябинскую область доставлены арбузы, дыни, абрикосы, черешня и нектарины. В основном поставки идут из Узбекистана и Таджикистана. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных вредителей и заболевания не выявили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце апреля этого года из Киргизии в Челябинскую область завезли первую партию свежей клубники общим весом 4,4 т.

Ольга Воробьева