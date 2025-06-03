На Дону отремонтируют дорогу за 113 млн рублей

Министерство транспорта Ростовской области объявило тендер на ремонт пятикилометрового участка дороги Кашары — Морозовск стоимостью 113,8 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, работы пройдут в Кашарском районе на отрезке региональной трассы с 41-го по 46-й км. Подрядчик должен снести старое покрытие, выровнять основание и уложить новый асфальт.

Контракт предусматривает гарантию качества сроком шесть лет. Если дорога выйдет из строя раньше, исполнитель обязан устранить недостатки за собственные средства.

Заявки принимаются до 9 июня, победителя определят 11 июня. Финансирование осуществляется из областного бюджета.

Валентина Любашенко