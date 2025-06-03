В Ростовской области на 34% упали продажи самогонных аппаратов
По итогам первого квартала 2025 года в Ростовской области зафиксировали снижение продаж самогонных аппаратов на 34%. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что общие продажи по региону не превысили нескольких тысяч штук. Аналогичная ситуация сложилась в Краснодарском и Ставропольском краях.
Максимальные объемы продаж самогонных аппаратов пришлись на 2022 год, затем наблюдалось постепенное снижение показателей. По словам экспертов, причиной стало перенасыщение рынка.