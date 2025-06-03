В Ростовской области включили в реестр 948 детских лагерей

Свыше 19 тыс. детей льготных категорий получили бесплатные путевки в летние лагеря Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в рамках оздоровительной кампании 2025 года. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как пояснили в минобразования Ростовской области, к льготным категориям относятся сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, ребята из малоимущих семей, а также находящиеся в социально опасном положении.

В регионе к работе подготовлены 29 загородных стационарных оздоровительных и санаторных лагерей. Всего в региональный реестр организаций детского отдыха включено 948 загородных стационарных и пришкольных лагерей, уточняют в сообщении.

«1 июня начали работу шесть загородных стационарных оздоровительных и семь санаторных лагерей, в которые отправились по бесплатным путевкам более трех с половиной тыс. детей льготных категорий. До 13 июня планируют начать первую смену еще девять лагерей Ростовской области. Туда будут направлены еще порядка 900 школьников»,— рассказали в минобре.

Пресс-служба уточняет, более 1 тыс. юных дончан уехали отдыхать в детские лагеря Краснодарского края «Шахтинский текстильщик» и «Дон».

В летний период во всех муниципалитетах региона будут работать 854 лагеря с дневным пребыванием. Смены спланированы с учетом федеральной программы воспитательной работы. В пришкольных лагерях отдохнут 52,6 тыс. детей.

Валентина Любашенко