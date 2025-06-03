В Приморье осудили бизнесмена за обналичивание и уход от налогов на 1,5 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока признал местного бизнесмена Антона Семикина и четверых его подельников — Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чена — виновными в незаконных финансовых операциях. Семикин приговорен к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 19 лет), остальные фигуранты дела получили от девяти лет до девяти лет и шести месяцев колонии общего режима, сообщила прокуратура Приморья. Все подсудимые настаивали на невиновности.

По версии следствия, созданное в 2017 году Антоном Семикиным преступное сообщество занималось обналичиванием денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные. Для этого использовались счета и реквизиты подконтрольных компаний, в частности ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания» и др.

«Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, ООО "Приморский мазут", из различных источников»,— информировало региональное управление СКР.

Всего участники ОПС получили более 679 млн руб. преступного дохода. Также членам ОПС инкриминируется хищение свыше 145 млн руб. у лизинговой компании.

Суд признал Антона Семикина и его подельников виновными в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК), отмывании денег и другого имущества (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК) и осуществлении банковских операций без регистрации и без специального разрешения ( п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Удовлетворен иск прокурора о взыскании с участников ОПС суммы преступного дохода. До исполнения этого решения суда наложен арест на имущество обвиняемых, среди которого — десять автомобилей: Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015-го, Mersedes-Benz GL63 AMG 2013-го, Bentley Bentayga 2016-го, Mersedes-Benz S 63 AMG 2015-го, Kia Bongo III 2011-го, Infinity QX80 2018-го, Hyundai Genesis 2019-го, Rolls-Royce Cullinan 2019-го и Nissan Patrol 2010 года выпуска.

В настоящее время в Арбитражном суде Приморья рассматривается иск налоговых органов о взыскании с Антона Семикина и других фигурантов уголовного дела солидарно более 1,5 млрд руб. недоимки по налогам и сборам.

Алексей Чернышев, Владивосток