В Госсовет Татарстана был внесен проект закона, предлагающий налоговые льготы для садоводческих организаций и социальных объектов. Сумму налоговых преференций оценили в 189,3 млн руб. Соответствующую инициативу внес Кабмин республики, она находится на предварительном рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили продлить налоговые льготы для садоводчеств на 189 млн

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В Татарстане предложили продлить налоговые льготы для садоводчеств на 189 млн

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Авторы проекта закона предлагают продлить налоговые льготы для ряда организаций до 1 января 2027 года. Изменения затрагивают садоводческие или огороднические товарищества, созданные до 1 января 2019 года. Если закон примут, то такие организации освободят от налога на имущество общего пользования.

Согласно инициативе, объекты социально-культурной сферы, используемые в здравоохранении, физической культуре и спорте, будут платить налог по сниженной ставке — 4,55% от начисленного налога. Меру объясняют необходимостью повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличения доли населения, занимающегося спортом. Льготы не будут распространяться на объекты, финансируемые из федерального бюджета, бюджета Татарстана и местных бюджетов.

Диана Соловьёва