Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах в День России

Сочи занял восьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют средства размещения в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России занял Ейск. Курорт Краснодарского края забрал 15% бронирований. В городе путешественники бронируют коттеджи в среднем на 10 ночей, средняя стоимость одного из которых составляет 3,5 тыс. руб.

Ялта заняла второе место с 11% бронирований коттеджей на День России. На курорте путешественники бронируют средства размещения в среднем на девять дней. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,1 тыс. руб.

Топ-3 замыкает еще один курорт Крыма. Евпатория собрала 10% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 12 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Шестое место заняла станица Должанская, где путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Девятое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 11 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,4 тыс. руб.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России замыкает Голубицкая. В одной из станиц Краснодарского края путешественники бронируют коттеджи в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 9,1 тыс. руб.

Мария Удовик