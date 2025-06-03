В Саратовской области столкнулись автомобиль и поезд, проводится проверка

Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Саратовской области, участниками которого стали грузовой поезд и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Машина столкнулась с поездом на железнодорожном переезде между станциями Наливная и Урбах в Советском районе. Саратовская транспортная прокуратура оценивает исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Происшествие не сказалось на движении пассажирских поездов. На место выехал и.о. Саратовского транспортного прокурора. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов