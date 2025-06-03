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ММК представляет уникальную продукцию на крупных промышленных выставках страны

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит линейку импортозамещающих сталей под маркой MAGSTRONG сразу на двух стартующих 3 июня выставочных площадках - Международной выставке «Уголь России и Майнинг 2025. Недра России» в Новокузнецке и юбилейной специализированной выставке «Металлоконструкции 2025» в Москве.

Фото: Пресс-служба ММК

Фото: Пресс-служба ММК

Высокопрочные, износостойкие, дающие значительный экономический эффект  стали бренда MAGSTRONG эффективно используются при создании или ремонте широкого спектра техники и механизмов для работы в самых разных отраслях. Потребителями этой металлопродукции являются крупнейшие промышленные компании России.  

В последние годы специалистами ММК проведена работа по освоению сортамента высокопрочных марок стали, который ранее был представлен на рынке исключительно иностранными производителями и не имеет российских аналогов. Это горячекатаный прокат с пределом текучести 550-1500 Мпа в толщинах менее 8мм.

В частности, клиентам доступен прокат MAGSTRONG Н450 толщиной от 4,0 мм до 7,99 мм, применимый во всех конструкциях, механизмах и агрегатах, где действуют высочайшие требования к износостойкости материала и облегчению веса. Данная сталь востребована в сегментах карьерной, дорожной, муниципальной техники, добыче и переработке полезных ископаемых, в вагоностроении, сельскохозяйственной технике, судостроении и определяет их эксплуатационные преимущества и увеличенный жизненный цикл. Кроме того, конструкционная марка MAGSTRONG S700MCтеперь производится в горячекатаных листах в толщинах от 3 до 15 мм. Эта марка заменила собой традиционные советские марки 09Г2С и 10ХСНД и позволяет увеличить прочностные характеристики готовых изделий, существенно уменьшая их вес. Прокат широко применяется в производстве карьерной, дорожной, прицепной, навесной, муниципальной и сельскохозяйственной техники, при добыче и переработке полезных ископаемых, в вагоностроении, судостроении.

На объединяющей все отрасли горнорудной промышленности выставке «Уголь России и Майнинг» эта и другая продукция Группы ММК будет демонстрироваться с 3 по 6 июня. На стенде Магнитки в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» также представлен угледобывающий сегмент: ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомит посетителей выставки с уникальным угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности. А ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» покажет сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

Металлопродукция ММК, в том числе сварочная проволока MagWire будет представлена и на выставке «Металлоконструкции 2025», которая проходит в Москве в экспокомплексе «Тимирязев Центр» с 3 по 5 июня. В числе мероприятий деловой программы форума - 5-я Общероссийская конференция «Качественный крепёж - надёжность машин и металлоконструкций», где планируется выступление представителя «ММК-МЕТИЗ». А на конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» с докладом о развитии e-commerce на рынке металлоторговли выступит представитель Торгового дома ММК.

ПАО «ММК»

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