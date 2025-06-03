Пять жителей Башкирии предстанут перед судом за похищение наркозависимых

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о похищении несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (пп. «а, в, д, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в группу входили пять человек в возрасте от 38 до 45 лет.

Потерпевшими по делу проходят четыре человека с алкогольной и наркотической зависимостью в числе которых два подростка. По версии следствия, летом 2024 года они сбежали из реабилитационного центра в Дюртюлинском районе и арендовали квартиру в Уфе.

Узнав, где находятся беглецы, сотрудники центра приехали к дому на Новороссийской улице и насильно увезли их в реабилитационный центр в Чишминском районе. Один из фигурантов уголовного дела похитил мобильный телефон потерпевшего.

Отмечается, что обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений.

Наталья Балыкова