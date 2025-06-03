Удмуртское СУ СКР начало проверку после ДТП со школьницами на электросамокате

Удмуртское СУ СКР организовал доследственную проверку после ДТП с двумя школьницами на электросамокате, сообщает пресс-служба ведомства. ДТП произошло 1 июня около 20.10 напротив на ул. Садовая в селе Алнаши.

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Skoda Rapid под управлением 33-летнего водителя сбил двух девятилетних девочек. Они пересекали на электросамокате дорогу рядом с пешеходным переходом, не спешившись. По данным ГАИ, девятилетняя пассажир электросамоката получила травмы. Родителей девочек привлекут к ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию.