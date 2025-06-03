СК завершил расследование дела экс-директора курганского МУП «Прометей»

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс директора бывшего муниципального предприятия «Прометей» (с февраля 2025 года реорганизовано в ООО «Прометей») Андрея Истомина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2024 году руководитель муниципального предприятия, которое занимается обслуживанием ветхого и аварийного жилья в Кургане, заключил договоры на строительно-монтажные работы, и достоверно зная, что подрядчик не исполнил их в полном объеме, подписал акты выполненных работ. Ущерб муниципалитету, по данным следователей, превысил 1,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», информация и возбуждении уголовного дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия появилась в марте этого года. Тогда суд на время следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.