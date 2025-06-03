В Красноярске рассмотрят иск краевого УКС к «Сибиряку» на 30 млн рублей

КГКУ «Управление капитального строительства» подало в арбитражный суд Красноярского края иск к ООО «Управляющая строительная компания "Сибиряк"» на 29,8 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается.

По данным «Спарк-Интерфакс», речь в исковом заявлении идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этого года «Сибиряк» направил в суд иск к УКС о взыскании 135 млн руб.

ООО «УСК "Сибиряк "» зарегистрировано в 2004 году. Организация входит в топ-3 крупнейших застройщиков Красноярского края. В 2024 году выручка компании составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 13,7 млн руб. Учредитель УСК «Сибиряк» Владимир Егоров — фигурант уголовных дел о мошенничестве при строительстве социального жилья и возведении транспортной инфраструктуры.

Михаил Кичанов