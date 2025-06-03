Облсуд оставил в силе приговор водителю из Сатки, виновному в смерти пассажиров

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор жителю Сатки, признанному виновному нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Водителю, из-за действий которого погибли два пассажира, назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в октябре 2023 года пьяный водитель Hyundai без прав двигался по дороге Сатка — Сибирка — Средняя Калагаза. Из-за снежного наката он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в деревья. Два пассажира погибли на месте.

В марте этого года Саткинский городской суд приговорил местного жителя, помимо лишения свободы, к лишению права управления транспортными средствами на 2,5 года. Фигурант не признал виду. Он утверждает, что не находился за рулем, а перелез после аварии на водительское сиденье, где его нашли медработники. Адвокат просил оправдать подзащитного в связи с недоказанностью вины. Однако областной суд оставил приговор без изменений.

Виталина Ярховска