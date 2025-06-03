В Альметьевском районе на нефтяной качалке погиб подросток

В Альметьевском районе Татарстана рядом со станком-качалкой нефти погиб 14-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Вчера вечером в отдел полиции поступило сообщение о несчастном случае рядом с селом Тайсуганово Альметьевского района. По данным ведомства, 14-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, на нефтяной качалке.

На место происшествия выезжал Альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Прокуратура организовала проверку. Будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Диана Соловьёва