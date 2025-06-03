Прокуратура начала проверку после столкновения судна с причалом в Казани

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения грузового судна с причалом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел вчера вечером, когда грузовое судно «Горизонт-1» совершило навал на причал «Коламбия» на реке Волге. Судно было повреждено в носовой части выше ватерлинии.

В результате происшествия пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов не допущен. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Диана Соловьёва