Центр коллективного пользования при Институте химии СО РАН получит 112 млн руб.

Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН вошел в число победителей конкурса Минобрнауки России на обновление материально-технической базы. Федеральную субсидию в размере 112 млн руб. институт планирует направить на создание и развитие центра коллективного пользования научным и технологическим оборудованием по приоритетным направлениям НТР.

«В частности, приобретут хромато-масс-спектрометр, который позволяет проводить анализ смесей, состоящих из тысяч химических соединений. Это значительно расширит возможности института в проведении современных исследований»,— рассказал директор ИрИХ СО РАН Андрей Иванов.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, создание центра коллективного пользования — это «шаг в выстраивании инфраструктуры для Федерального центра химии». Новое оборудование института «смогут использовать ученые из других научных организаций и индустриальные партнеры», подчеркнул он.

Михаил Кичанов