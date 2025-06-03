В Астрахани погибли водитель и пассажир электросамоката, проводится проверка

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с двумя погибшими в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла на ул. Акмолинская, 45 в Трусовском районе Астрахани в 23:30 накануне, 2 июня. Там водитель автомобиля Nissan Sunny врезался в электросамокат. Погибли водитель и пассажир электросамоката.

По данному факту уполномоченные органы приступили к процессуальной проверке. Прокуратура Трусовского района Астрахани контролирует ход ее проведения.

Павел Фролов