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Донской Гидрометцентр зафиксировал засуху в семи районах региона

Почвенная засуха началась в семи районах Ростовской области, где пострадали посевы озимой пшеницы и ярового ячменя. Информация об этом размещена на сайте Ростовского Гидрометцентра

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации источника, неблагоприятные условия затронули Октябрьский, Чертковский, Белокалитвинский, Азовский, Веселовский, Зерноградский и Верхнедонский районы.

В Зерноградском районе засуха повредила посевы ярового ячменя. В остальных пострадавших территориях под угрозой оказались озимые пшеничные культуры, поясняют в сообщении.

Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятной погодной ситуации минимум до 3 июня.

Валентина Любашенко

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