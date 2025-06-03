В Астраханской области возбудят дело о нерасселении жильцов аварийного дома

И.о. руководителя астраханского следственного управления Владимир Смирнов возбудит уголовное дело по информации о нерасселении жильцов аварийного дома в регионе и представит доклад. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

По данным СМИ, многоквартирный дом по ул. Казанской в Астрахани признан аварийным и подлежащим расселению в 2022 году. При этом жильцам до настоящего времени не предоставили благоустроенное жилье, им приходится проживать в опасных условиях.

В публикации также сказано, что в этом доме проживает и ветеран Великой Отечественной войны. Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по данному факту.

Павел Фролов