В Туве ликвидируют агентство внешнеэкономических связей

Агентство внешнеэкономических связей Республики Тыва войдет в состав министерства экономического развития и промышленности. Указ о реорганизации издал глава региона Владислав Ховалыг.

Целью изменения ведомственной структуры названо совершенствование органов исполнительной власти республики.

Согласно положению об агентстве, оно занимается координацией деятельности органов исполнительной власти республики по международным, внешнеэкономическим и межрегиональным связям. На сайте ведомства указывается, что в настоящее время его возглавляет заместитель директора Лариса Санчы.

Валерий Лавский