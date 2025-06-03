На жителя Хакасии возбудили дело за негативный отзыв о Дне Победы

48-летний житель Абакана (Хакасия) стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет). Об этом рассказали в управлении Следственного комитета.

В основу дела легли материалы республиканского УФСБ России. Из них следует, что подозреваемый разместил в своем аккаунте сообщение с негативной оценкой Дня Победы. Пост находился в общем доступе для неограниченного круга пользователей.

В следственном ведомстве напомнили, что в 2021 году фигурант уже был осужден за призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), ему назначили два года условно.

Илья Николаев