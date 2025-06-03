В Краснодарском крае в апреле 2025 года выдали 52,9 тыс. кредитных карт, что на 46,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (99,2 тыс.). Такие данные привели в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Финансовый советник, предприниматель, инвестор Наталья Жукова пояснила «Ъ-Кубань», с чем связано снижение выдачи кредиток и когда изменится негативный тренд.

Наталья Жукова

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«Отрицательная динамика выдачи кредитных карт связана с несколькими факторами. Во-первых, Центробанк ужесточил меры по выдаче кредитов, чтобы ограничить рост задолженности граждан. В том числе и ужесточились правила выдачи кредитных карт. Это позволит сделать рынок потребительского кредитования более сбалансированным, предотвратит рост “плохих” долгов.

Во-вторых, ставка ЦБ РФ по-прежнему остается очень высокой (21%). Чтобы привлечь средства граждан банкам приходится держать высокие проценты по вкладам. Таким образом, и рынок кредитования становится менее доходным. Банкам требуется зарезервировать средства, обещанные по лимитам кредитных карт. Эти резервы они создают с помощью привлеченных на депозиты средств, сами депозиты же обходятся дорого.

В третьих, граждане стали хитрее и пользуются кредитными картами в течение грейс-периода, а потом открывают похожий продукт в другом банке, тем самым, не платят проценты. Финансовым организациям это невыгодно.

Кроме того, в связи со снизившейся покупательной способностью наши граждане не склонны брать кредиты. Люди стали делать это более обдуманно. Высокие ставки по кредитам не способствуют росту спроса на товары и услуги.

Банки сокращают длительность льготного периода, могут снижать лимиты по своим кредитным картам. Такие сообщения встречались на форумах пользователей продуктов банков. Негативный тренд может измениться, когда снизится ключевая ставка ЦБ. Эксперты прогнозируют, что это может произойти не раньше осени 2025 года».